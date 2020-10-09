Engelleri kaldıran ASÜ, iki yılda dört bayrak ödülü aldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına yaptıkları çalışmaların üç turuncu ve bir yeşil bayrak ödülü aldığını, 21 birimin turuncu bayrak adayı olarak belirlendiğini ve 2022 hedeflerinin ise mavi bayrak ödülü almak olduğunu söyledi.

ASÜ, 2018 yılında, kampüs içinde yapılan düzenlemelerin ardından, mekânda erişim anlamına gelen turuncu bayrak ödülü aldı. 2020 yılında ise Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi turuncu bayrak ödülüne layık görülürken, Eğitim Fakültesi buna ek olarak eğitimöğretim ortamlarına ve materyallerine erişim anlamına gelen yeşil bayrak ödülü aldı. Merkezi Konferans Salonu’ndaki Senato Toplantısı öncesinde, konuyla alakalı bir tören düzenlendi. Törende, ödül almaya hak kazanan fakültelerin yöneticilerine bayraklar teslim edilirken, turuncu bayrak için başvurusu kabul edilen ve aday olarak belirlen birimler için de senato üyelerine ve birim yöneticilerine belgeleri takdim edildi. 2013 yılında Aksaray’a ilk geldiklerinde engelli asansörleri ve engelli rampalarıyla ilgili düzenlemeler yaparak çalışmalara başladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, adım adım ilerleyen sürecin bugün mutluluk verici bir noktaya evrildiğini kaydetti. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için pek çok çalışma yaptıklarını ve bunları yaparken de titiz bir biçimde çalıştıklarını ifade eden Şahin, “Biz, bu işleri sadece yapmış olmak için yapmıyoruz. Büyük bir samimiyet içinde gayret gösteriyoruz. Ayrıca bu çalışmalar engelli kardeşlerimiz için bir lütuf değil, zaten yapmamız gereken görevimizdir. Bu inançla çalışmalara devam ediyoruz” dedi.



“Alınan ödüller, doğal çalışma sürecinin bir sonucudur”

Kampüs içindeki düzenlemelerin ve binalara erişimle ilgili engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların ardından, 2018 yılında YÖK’ün turuncu bayrak ödülüne layık görüldüklerini anımsatan Rektör Şahin, “Bu sürecin ardından diğer alanlardaki çalışmalarımıza da hız verdik. Engelli öğrencilerimizin binalara erişmesinin yanı sıra eğitimöğretim olanaklarına ve ders materyallerine erişimlerini kolaylaştırmak için Eğitim Fakültemizde pek çok toplantı yaptık ve ilgili düzenlemelerin ardından Fakültemiz bu yıl, yeşil bayrak ödülüne layık görüldü. Şimdiki hedefimiz, engelli bireylerin sosyal faaliyetlere eşit şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeleri tamamlamak. 2022 yılında bu çalışmaların bir çıktısı olarak mavi bayrak almayı umuyoruz” dedi. Ödüllerin doğal çalışma sürecinin bir sonucu olduğunun altını çizen ve engellilere dair çalışmaları ödül almak için değil, gerçek anlamda faydalı olmak için yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Farklı birimlerimiz turuncu bayrak için çalışmalarını yürütüyor ve eksiklerini tamamlıyorlar. Yakın bir zamanda, kampüsteki tüm birimlerimizin engellilere uygun bir hale gelmesini arzu ediyoruz. En baştan beri sürece katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Rektör Şahin ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, Prof. Dr. Engin Deligöz ve Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş, senato üyelerine ve birim yöneticilerine bayrak ve belgeleri takdim etti. ASÜ’de, engellilerle alakalı düzenlemeler kapsamında 23 birimin 24 bayrak başvurusu değerlendirildi ve 21 birim bayrak ödülü için aday olmaya hak kazandı.

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