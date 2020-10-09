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Kucağındaki torununa silahla ateş ettiren dede, gözaltına alındı

DHA

Kucağındaki torununa silahla ateş ettiren dede, gözaltına alındı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bir düğünde, kucağındaki torununun eline silah vererek ateş ettiren ve o ana ait görüntüleri sosyal medyada 'Şimdiden alışıyor koçum' notuyla paylaşan Ahmet Kulak (48), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Ekecik Tol köyünde yaşayan Ahmet Kulak, yaklaşık 1 hafta önce katıldığı düğünde, sandalyede otururken kucağındaki torununun eline silah vererek, ateş ettirdi. O anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüyü sosyal medyadan 'Şimdiden alışıyor koçum' diyerek paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından tepki çekmesi üzerine harekete geçen jandarma, Ahmet Kulak'ı bugün 'Çocuk Koruma Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alındı. Jandarma, Kulak´ın evinde yaptığı aramada da 1 adet tabanca ele geçirdi. Ahmet Kulak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin 'Neden torununuza ateş ettirdiniz?' sorusuna ise ''Düğünde oldu'' diye cevap verdi.     DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-09 15:03:59

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