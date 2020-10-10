Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray Spor
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçli
KUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık)
İLBANK: Mori, Ceren Karagöl, Yaprak Erkek, Yasemin Özel, Jack, Ezgi Arslan, (Ceren Önal, Birgül Parlak, Tuğçe Öcal)
SETLER: 25-16, 25-18, 23-25, 25-23
SÜRE: 126 dakika (24, 29, 37, 36)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Kuzeyboru sahasında İlbank'ı 3-1 mağlup etti. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-10 20:09:58
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