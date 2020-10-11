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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Koçak: “Süt fiyatları acil artırılmalı”

İHA

Başkan Koçak: “Süt fiyatları acil artırılmalı”

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, süt fiyatlarının acil artırılması gerektiğini söyledi.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da hayvancılık sektörü girdi fiyatlarına yapılan zamlar üreticileri düşündürüyor. Konuyla ilgili bilgiler veren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, yaklaşık bir buçuk ay önce Ulusal Süt Konyesinin (USK) acil olarak toplanması gerektiği ve bir tavsiye kararı alması gerektiğini açıkladıklarını belirterek, “Maalesef USK 10 Ekim’de toplanmış ve net olmamakla birlikte 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak bir tavsiye kararı açıklayacağını belirtmiştir. Yeme gelen son zamlarla daha Ekim ayının başındayız ve neredeyse 3 ay var üreticimiz zor durumda. Süt fiyatları acilen artırılmalı, üreticide en düşük fiyat 33,5 TL arasında olmalıdır" dedi.
Başkan Koçak, çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlendiğine dikkati çekti. Çiğ süt fiyatlarının 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren brüt 2 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini, daha sonra yapılan toplantıda da bu fiyatın 2020 Aralık ayına kadar sabitlendiğini anımsatan Koçak, bugün itibariyle üreticinin eline 2 lira 13 kuruş geçtiğini bildirdi. Dövize bağlı girdi maliyetlerindeki artışlarının kontrol edilemediği bir ortamda, üretici fiyatlarının sabit kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Koçak, “Ulusal Süt Konseyi en kısa zamanda yeni fiyat belirlemek yeni bir tavsiye kararı için bir araya gelmelidir. Süt fiyatı sabit olmasına rağmen, yem fiyatları sürekli artış gösteriyor. Çiğ süt fiyatları 14 aylık süre için brüt 2 lira 30 kuruşta sabitlenirken, bu tarihler arasında süt yem fiyatları yüzde 15,4, saman yüzde 21,2, mısır silajı yüzde 21,1, yonca otu ise yüzde 15,2 oranında artmıştır. Maliyetlerdeki bu artışlar üreticilerimizin zor durumda kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. 1 litre çiğ süt satan üreticimiz, karşılığında 1.5 kilogram yem alabilmeli, bunun için de üreticide en düşük süt fiyatı 33,5 TL arasında olmalıdır. Fiyatlar belirlenirken yemde meydana gelen artışlar dikkate alınmalı, fiyat 1,5 pariteye göre belirlenmeli, ya da maliyet artışlarını durdurmaya yönelik tedbirler hayata geçirilmelidir. Girdi fiyatlarındaki artışı kontrol edemeyen fakat üretici fiyatlarını uzun süre sabitleyen bir sistem ülke hayvancılığına ve üreticilerimize zarar vermektedir” diye konuştu.

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