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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA

Aksaray’da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 tırda 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray Adana Karayolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uygulama noktasında rutin yol kontrolü yapan KOM ekipleri şüphe üzerine 2 tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu tır sürücülerin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırları aramak için kontrol noktasına çekti. Burada 2 tırda yapılan aramalarda bin 970 koli içerisine gizlenmiş toplam 19 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüleri N.Y. (20) ve Ç.N. (31) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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