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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi hizmete girdi

İHA

Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi hizmete girdi

Aksaray Ticaret Borsası tarafından Ortaköy ilçesinde inşa edilen Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi tamamlanarak üreticilerin hizmetine girdi.
Tarım ticaret merkezi inşasının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili bilgiler veren Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Söz vermiş olduğumuz projeyi tamamlamış olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bugün burada Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezimizde bulunan 36 adet tarımsal depomuzun tapularını sahipleriyle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ortaköy ilçemizde 39 bin 545 metrekare toplam alan üzerinde 6 bloktan oluşan, 36 adet tarımsal depo ve yaşam mekanlarından oluşan, toplamda 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan, her bir depo 12 metre eninde, 22 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde olup, kullanım alanı ile birlikte 625 metrekaredir. Yapılan her depo 850 ton arpa, 1000 ton civarında buğday depolama kapasitesine sahiptir. İçerisi yaşam mekanları ile donatılan, günümüz ortamında tüccarlarımızın modern ve teknik anlamda rahatça kullanabilecekleri bir tesis oldu. İlçemize, Aksaray’ımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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