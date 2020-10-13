Başkan Altınsoy esnafları ziyaret etti

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Gönül Seferberliği” programı kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Büyük Bölcek Caddesi üzerindeki esnafın istek ve dileklerini dinleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden Altınsoy, her fırsatta Aksaray halkı ile bir arada olmaya gayret ettiklerini ve görüş ve önerilerin kendileri için önem arz ettiğinin altını çizdi. Altınsoy, "Esnafımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyor, onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de hükümetimizin çalışmalarını kendilerine anlatma fırsatı buluyoruz” dedi.

Yapılan her hizmetin vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için olduğunu belirten Altınsoy, vatandaşların yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti. Esnaf ziyaretleri sırasında sosyal mesafe kurallarını hatırlatmayı da ihmal etmeyen İl Başkanı Altınsoy, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini de dile getirdi. Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaflar ise AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’a teşekkür etti.

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