Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor: 0-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
KUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan)
SARIYER BELEDİYESPOR: Mısra Aşçı, Ecenur Aksoy, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon (Gizem Düzeltir)
SETLER: 15-25, 23-25, 18-25
SÜRE: 89 dakika (24, 38, 27)Misli.com Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, 9'uncu hafta maçında Sarıyer Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-13 20:52:49
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