Genç kadın devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç kadın devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu

İHA

Genç kadın devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu

Aksaray’da evinden satış yaparak ev ekonomisine katkıda bulunan genç kadın, devletin verdiği “Genç Esnaf Destek Kredisi” ile açtığı dükkanla ticarete atıldı.
Aksaray’da evli ve bir çocuk annesi olan 27 yaşındaki Duygu Öngün, evde yaptığı örgü işlerini ve internet üzerinden aldığı kozmetik ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamak istedi. Yaklaşık 1 yıl boyunca bu şekilde ev ekonomisine katkıda bulunan Duygu Öngün daha sonra yaptığı işi resmiyete dökerek ticaret yapmaya karar verdi. Bununla ilgili araştırmalar yaptıktan sora dükkan açmaya karar veren Öngün, devlet kurumlarına destek için başvurularda bulundu. İlk olarak bir dükkan açan Öngün, daha sonra yaptığı müracaatla genç girişimci Bağkur desteğinden faydalanmaya başladı. Ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odasına başvuran Öngün buradan da düşük faizli kredi başvurusunda bulunarak aldığı desteklerle dükkanını geliştirdi.
Hem kozmetik, hem de tekstil üzerine ürünler satan Duygu Öngün, “Yıllardır zaten evimde, çevremde, dergiler üzerinde, arkadaşlarıma, yakın akrabalarıma, herkese satış yapıyordum. Daha sonra bir karar aldım. ‘Neden kendi işim olmasın? Neden kendi işimi kurmayım?’ diye düşündüm. Kendime küçük güzel bir mağaza buldum. Devletimizin de çok sağ olsun verdiği destekler sayesinde işini dükkanıma taşıdım. Artık kendi işimin patronuyum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor: 0-3
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor: 0-3
Başkan Dinçer inşaat mühendisleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Dinçer inşaat mühendisleriyle bir araya geldi
Başkan Altınsoy esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy esnafları ziyaret etti
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi hizmete ...
Aksaray’da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray’da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Yurt önünden bisiklet lastiği hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Yurt önünden bisiklet lastiği hırsızlığı kamerada
Aksaray’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray’da MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları
YEREL HABERLER Aksaray’da MOBESE kameralarına yansıyan trafik ...
AK Parti Aksaray heyeti ilçeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Aksaray heyeti ilçeleri ziyaret etti
ASÜ’nün kanser ilaç çalışmasına TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER ASÜ’nün kanser ilaç çalışmasına TÜBİTAK desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X