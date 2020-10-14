Genç kadın devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu

Aksaray’da evinden satış yaparak ev ekonomisine katkıda bulunan genç kadın, devletin verdiği “Genç Esnaf Destek Kredisi” ile açtığı dükkanla ticarete atıldı.

Aksaray’da evli ve bir çocuk annesi olan 27 yaşındaki Duygu Öngün, evde yaptığı örgü işlerini ve internet üzerinden aldığı kozmetik ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamak istedi. Yaklaşık 1 yıl boyunca bu şekilde ev ekonomisine katkıda bulunan Duygu Öngün daha sonra yaptığı işi resmiyete dökerek ticaret yapmaya karar verdi. Bununla ilgili araştırmalar yaptıktan sora dükkan açmaya karar veren Öngün, devlet kurumlarına destek için başvurularda bulundu. İlk olarak bir dükkan açan Öngün, daha sonra yaptığı müracaatla genç girişimci Bağkur desteğinden faydalanmaya başladı. Ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odasına başvuran Öngün buradan da düşük faizli kredi başvurusunda bulunarak aldığı desteklerle dükkanını geliştirdi.

Hem kozmetik, hem de tekstil üzerine ürünler satan Duygu Öngün, “Yıllardır zaten evimde, çevremde, dergiler üzerinde, arkadaşlarıma, yakın akrabalarıma, herkese satış yapıyordum. Daha sonra bir karar aldım. ‘Neden kendi işim olmasın? Neden kendi işimi kurmayım?’ diye düşündüm. Kendime küçük güzel bir mağaza buldum. Devletimizin de çok sağ olsun verdiği destekler sayesinde işini dükkanıma taşıdım. Artık kendi işimin patronuyum” dedi.

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