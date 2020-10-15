Aksaray’da camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Aksaray'da, Belediye Başkanı Evren Dinçer'in seçim öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan 'Cami temizleme ekibi' projesiyle şehirdeki tüm camiler belirli periyotlarla temizlenerek bakımı yapılıyor.

Halkın daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapması için çalışma yürüten Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan cami temizleme ekibi şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekanların da temizlik çalışması yapıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Covid 19 salgını sürecinde camiler temizlenmesinin yanında düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlara temiz bir ortamda ibadet etme imkânı sunmak amacı ile kurulan cami temizleme ekibi camilerde rutin olarak temizlik yaparak dezenfekte yapıyor. Korona virüs salgını nedeni ile tedbirli olarak kılınan Cuma namazları öncesinde de Aksaray Belediyesi maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıyor. Temizlik çalışması, cami halıları başta olmak üzere ahşap yüzeyler ile cami dışındaki abdesthaneler de sürüyor. Yapılan temizliklerle hem cami cemaatine temiz bir ortamda ibadet etme imkânı sağlanmış oluyor hem de din görevlilerinin işlerini kolaylaştırıyor. Cami temizleme çalışmaları ile vatandaşlardan takdir toplayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Camilerimizin temiz olmasını önemsiyoruz" diyerek, camilerin düzenli olarak temizleneceğini ve dezenfekte edileceğini bildirildi.

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