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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çekici üzerindeki araçta tarihi eser ele geçirildi

İHA

Çekici üzerindeki araçta tarihi eser ele geçirildi

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu çekici üzerindeki araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli parçalar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden araç çekicisini durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri, çekici üzerinde bulunan otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 2540 cm arası değişen 13 adet silindir metal kutu içerisinde 100150 cm uzunluğunda üzerinde çeşitli figür, amblem ve yazı işlemelerinin bulunduğu deri tabaka yaprak ele geçirildi. Çekici sürücüsü S.Ç. (41) ve yanında bulunan G.A. (49) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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