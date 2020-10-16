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Aksaray´da veliler okul önünde sosyal mesafeyi unuttu

DHA

Aksaray´da veliler okul önünde sosyal mesafeyi unuttu


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Timur Sarafoğlu İlkokulu'nda öğrenciler, okuldan koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli ayrılırken, okul önünde bekleyen veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. 
Taşpazar Mahallesi'nde bulunan Timur Sarafoğlu İlkokulu'nda okul dağılımı sırasında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafeli olarak okuldan ayrılırken, okul önünde bekleyen aileler sosyal mesafeyi unuttu. Okul güvenliği, velileri sosyal mesafe konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen veliler sosyal mesafeyi unutarak, çocuklarını alıp okuldan uzaklaştı. Bazı veliler ise kalabalığa tepki gösterdi.  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-16 14:03:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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