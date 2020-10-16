Aksaray Belediyesinden evsizlere sıcak yuva

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Belediyesinden evsizlere sıcak yuva

İHA

Aksaray Belediyesinden evsizlere sıcak yuva

Aksaray Belediyesi, soğuk havalarda barınma ihtiyacı olan vatandaşlara sahip çıkıyor. Bunun için özel bir pansiyon ile anlaşan belediye, evsizlerin barınma, kıyafet, yiyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyacını karşılıyor.
Aksaray Belediyesi, soğuk havalarda dışarda kalmak zorunda kalan vatandaşlara yardım elini uzattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, hiç kimseyi soğukta bırakmak istemediklerini ve evi olmayan her bireyi misafir edebileceklerini belirtmesi üzerine Aksaray Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şehirde gidecek evi bulunmayanlar tek tek tespit edilerek ihtiyaçları karşılandı ve pansiyona yerleştirildi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, sokaklarda yaşamak zorunda kalan kişilerle karşılaşan vatandaşları duyarlı davranmaya davet ederek, “Bu tür durumla karşılaşan vatandaşlarımız 444 55 68 Nolu Çağrı Merkezimiz veya 0552 888 68 68 numaralı Whatsapp Hattı ile irtibata geçebilirler. Bu vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASÜ Rektörü Şahin: “Ahenk içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin: “Ahenk içerisinde çalışmayı ...
Aksaray´da veliler okul önünde sosyal mesafeyi unuttu
YEREL HABERLER Aksaray´da veliler okul önünde sosyal mesafeyi unuttu
Çekici üzerindeki araçta tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Çekici üzerindeki araçta tarihi eser ele geçirildi
Aksaray’da İl Koordinasyon Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Aksaray’da İl Koordinasyon Kurulu toplandı
ASÜ ihtisaslaşma projelerinde üretim süreci hızlanıyor
YEREL HABERLER ASÜ ihtisaslaşma projelerinde üretim süreci ...
ASÜ personel korosu repertuvar çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER ASÜ personel korosu repertuvar çalışmalarını ...
Aksaray’da camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Aksaray’da camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Aksaray’da FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı
Aksaray Belediyesinden öğrencilere tatlı ve dondurma sürprizi
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden öğrencilere tatlı ve dondurma ...
Genç kadın devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Genç kadın devlet desteği ile kendi işinin patronu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X