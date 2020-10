Eczacı kalfasının kafa atarak yaraladığı 112 müdürü şikayetçi oldu Eczane sahibinin sağlıkçıları kovduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi

Aksaray’da bir eczacı maske, mesafe ve hijyen kontrol denetimi yapan sağlıkçıları “Müdürünüz gelsin” diyerek kapıdan kovması üzerine iş yerine gelen 112 müdürünü eczacı kalfası kafa atarak yaraladı. Olayın ardından 112 Müdürü hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Valiliği tarafından oluşturulan sağlık ekibi kentte korona virüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimine çıktı. Uygulamalarda esnaf ve vatandaşları kontrol eden ekipler cadde üzerinde bulunan bir eczaneye girerek kontrol etmek istedi. Burada eczane sahibi denetim yapan ekibi içeri almayarak kapıdan kovdu. Sağlık ekiplerine, “Kapının önünde kalabalık etmeyin, yürüyün bakayım. Kalabalık etmeyin kapının önünde. Kapının önünden git. Neyin olursa olsun, müdürün gelsin, hadi git” demesi üzerine sağlık görevlileri durumu 112 Acil Yardım Şube Müdürü Can Cansızlar’a iletti. Bölgede başka bir denetimde olan 112 Müdürü Can Cansızlar hemen olay yerine gelerek eczane yetkililerine denetimi açıklamaya çalıştı. Bu sırada eczanede kalfa olarak çalışan Yılmaz K. (56) 112 Acil Yardım Şube Müdürüne kafa atarak yaraladı. Kafasından aldığı darbeyle eczane önündeki kaldırıma yığılan 112 müdürü olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eczacı kalfasını gözaltına aldı. Hastanede tedavisi yapılan 112 Müdürü Can Cansızlar polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Eczane sahibinin sağlıkçıları kovması orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, eczacının eczacıları kovması ve sarf ettiği sözler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

