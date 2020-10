Aksaray Valisi Aydoğdu: Sağlık çalışanına yapılan eylemi kabul etmiyoruz

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, eczanede çalışan Yılmaz K.'nın (56), koronavirüs denetimindeki ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar'a (37) kafa atıp, yaralamasına tepki gösterdi. Aydoğdu, ''Bu münferit olay bizleri derinden üzdü. Sağlık çalışanına yapılan bu eylemi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Zaten güvenlik güçlerimiz gerekli işlemi yaptı. Şu anda süreç Cumhuriyet Savcılığımız nezdinde ilerliyor. Her şey hukuk çerçevesinde. Kimsenin endişesi olmasın'' dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, beraberindeki heyetle kent merkezindeki kafe ve restoranlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetledi. Vali Aydoğdu, bugün denetim sırasında sağlık çalışanı Can Cansızlar'ın saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları söyledi:

''Bu münferit olay bizleri derinden üzdü. Sağlık çalışanına yapılan bu eylemi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Zaten güvenlik güçlerimiz gerekli işlemi yaptı. Şu anda süreç Cumhuriyet Savcılığımız nezdinde ilerliyor. Her şey hukuk çerçevesinde. Kimsenin endişesi olmasın. Halkımızın maske ve virüs konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımız da devletin kendilerine verdiği görevi yerine getiriyorlar. Bizim yapmamız gereken birbirimize yardımcı olmak. Bizler birbirimizi anladığımız müddetçe bu tür münferit olayların olmayacağına inanıyorum. Süreci takip ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-10-19



