Eski eşini tüfekle vurup yaralayan Özlem, tutuklandı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'da 2 yaşındaki çocuğunu görmek için gelen ve barışmak istediğini söyleyen eski eşi Mehmet Burcak'ı (24) tüfekle vurarak yaralayan Özlem Tan (23), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün akşam Hasas Mahallesi 6721 Sokak'ta yaşandı. Mehmet Burcak, 2 yaşındaki çocuğunu görmek için 2 ay önce boşandığı eşi Özlem Tan'ın evine geldi. Bu sırada barışmak istediğini söyledi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartşma sırasında Özlem Tan, evde olan tüfeği alıp, Mehmet Burcak'a ateş etti. Başından ve göğsünden vurularak yaralanan Burcak, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Özlem Tan ise bugün sevk edildiği adliyede, tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-10-21 17:21:16



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