Aksaray'da, 17 FETÖ şüphelisi adliyede

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY merkezli 9 ilde, FETO/PDY'nin emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de olduğu 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, FETO/PDY'nin emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de dün operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 kişi, gözaltına alındı. Aksaray'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-10-22 10:01:27



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