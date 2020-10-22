Başkan Altınsoy: “Laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altınsoy: “Laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz”

İHA

Başkan Altınsoy: “Laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediyesi koordinesi ve TOKİ Başkanlığının eliyle yapımında sona gelinen modern sanayi sitesi hakkında bilgiler vererek, “Laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz” dedi.
Aksaray’da sanayi esnaflarının ve vatandaşların uzun yıllardır beklediği yeni sanayi sitesi için sanayi esnafları ve oda başkanları ile birlikte görüşmeler yaparak çalışmalara 22.03.2016 tarihinde başlanıldığını aktaran AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye’de örnek proje olarak gösterilen Aksaray Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde yapılan Yeni Sanayi Sitesi projesindeki gelişmeleri detaylı olarak aktardı. Başlattıkları yeni dönüşüm seferberliğinde esnafın rızasını ön planda tutuklarına değinen Başkan Altınsoy, “Yeni Sanayi Sitesini yaparken esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden, onlarla el ele, omuz omuza, gönül birliği içerisinde bu dönüşüm projesini yapmak istedik. Proje sürecinde esnaflarımızın talepleri doğrultusunda ödeme planı gibi ek protokoller imzalanmıştır. Protokollerin tamamlanmasına müteakip Aksaray Belediyesi tarafından 3.000.000 metrekarelik alan için keşif, metraj, mahal listeleri dahil mimari, statik, elektrik, mekanik projeleri ile birlikte altyapı ve üstyapı projeleri 1. etap ve 2. etap olarak hazırlandı. 1. etap proje bin 951 adet dükkan ve 200 bin metrekare açık alanı olarak planlanmıştır. Aralık 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasında bin 951 adet dükkan için talep toplandı. Talep toplaması neticesinde dükkan yüzölçümleri revize edilerek bin 620 adet dükkan olarak projelendirilmesine karar verildi. İlimizdeki odalar ile yapılan toplantı sonucu, 200 bin metrekarelik alanın açık alancılara yeterli olmadığı tespit edilmiş ve odalar tarafından tanzim edilen açık alan talebinde bulunan esnaf listesine istinaden yaklaşık 175 bin metrekare alan TOKİ’den ekstra talep edilmiştir” diye konuştu.

"Esnaflarımızın yararına ne gerekiyorsa tüm imkanlarımızla çalıştık"
Açık alancılar için TOKİ’nin ihale dışında satış yapamayacağı, doğrudan şahıslara tapu devrinin mümkün olmadığını aktaran Altınsoy, “5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, bedeli mukabilinde olsa dahi özel şahıslara ihale yapılmadan arsa devri yapılması söz konusu olmadığından TOKİ tarafından yaklaşık 375 bin metrekare arsanın devri Aksaray Belediyesi adına yapılamamıştır. Arsanın Ticaret Odası tarafından devri alınarak esnaflara devri planlanmış, ancak TOBB tarafından Ticaret Odası üzerinden işlem yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen esnaflarımızın yararına ne gerekiyorsa tüm imkanlarımızla çalıştık. Nihayetinde arsanın TOKİ’den alınarak esnaflara devri için Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı devreye aldık. 10.07.2019 tarihinde TOKİ’de yapılan toplantı neticesinde, arsanın TOKİ’den alınarak esnaflara devri ile plan notları için Esnaf ve Sanatkarlar Odası üzerinden işlem yapılmasına karar verildi. Sonuç olarak yaklaşık 375 bin metrekarelik arsının TOKİ’den alınarak esnaflara devredilmesine yönelik süreci belirleyen protokolü TOKİ ile Esnaf Sanatkarlar Odası arasında imzalanmasını sağladık. Ayrıca süreç içerisinde TOKİ tarafından belirlenen arsa metrekare birim fiyatı yapılan ikili görüşmeler sonucu, 250 TL’den 175 TL’ye indirilmiştir” şeklinde konuştu.
Aksaray esnafının ve halkının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Altınsoy, “Bu süreçte Aksaray Belediyemiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmış ve yapmaya devam etmektedir. AK Parti olarak laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz. Bu yürüyüşte her türlü fedakârlığı gösteren, liderine ve ülkesine sahip çıkan milletimize karşı bizlerde sorumluluğumuzun ve yüksek ideallerimizin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak bir işimiz bittiğinde bir başka işe koyulmaya devam edeceğiz. Esas olanın hizmet olduğunu, hizmetin bir nimet olduğunu unutmayarak Aksaray’ımız için el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Proje sürecinde yoğun emek ve mesai harcayan Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu'ya, Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İş yerlerine kavuşacak olan sanayi esnafımıza yeni yerlerinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşinin çocuklarının gözü önünde vurduğu Firdevs, yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Eşinin çocuklarının gözü önünde vurduğu Firdevs, ...
Aksaray Tapu ve Kadastro Piri Mehmet Paşa Çarşısında hizmet verecek
YEREL HABERLER Aksaray Tapu ve Kadastro Piri Mehmet Paşa Çarşısında ...
Aksaray'da, 17 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Aksaray'da, 17 FETÖ şüphelisi adliyede
Tabela takarken dengesini kaybeden işçi tabela ile birlikte düştü
YEREL HABERLER Tabela takarken dengesini kaybeden işçi tabela ile ...
FETÖ'nün ‘emniyet mahrem' yapılanması operasyonunda 17 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER FETÖ'nün ‘emniyet mahrem' yapılanması operasyonunda ...
Eski eşini tüfekle vurup yaralayan Özlem, tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini tüfekle vurup yaralayan Özlem, tutuklandı
Kocasını tüfekle vuran kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Kocasını tüfekle vuran kadın tutuklandı
Aksaray’da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi’nin temeli atılıyor
YEREL HABERLER Aksaray’da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi’nin temeli ...
SÜ Rektöründen ASÜ Rektörüne ziyaret
YEREL HABERLER SÜ Rektöründen ASÜ Rektörüne ziyaret
Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin ‘emniyet mahrem yapılanmasına” operasyon
YEREL HABERLER Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin ‘emniyet mahrem ...
Çocuklarını almaya gelen karısına icra mahkemesi önünde kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Çocuklarını almaya gelen karısına icra mahkemesi ...
Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde vurdu
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde ...
Kapadokya bölgesindeki Mokisos antik kenti turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesindeki Mokisos antik kenti turizme ...
Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu
Hırsızlık şüphelisi soyduğu arabanın kapısını kapatmak için geri döndü
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi soyduğu arabanın kapısını ...
Nora Mokisos Antik Kentinde kazı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Nora Mokisos Antik Kentinde kazı hazırlıkları sürüyor
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye´de 3´üncü sırada 
YEREL HABERLER Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ...
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yatak kapasitesi 367'ye yükseltildi
YEREL HABERLER Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yatak ...
Başkan Dinçer, Aratol Mahallesi sakinlerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Dinçer, Aratol Mahallesi sakinlerini dinledi
ASÜ’lü öğrenci, okçuluk şampiyonasını birincilikle tamamladı
YEREL HABERLER ASÜ’lü öğrenci, okçuluk şampiyonasını birincilikle ...
Sağlık çalışanına kafa atan eczane çalışanı, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Sağlık çalışanına kafa atan eczane çalışanı, adli ...
Muhtarın aracını kundaklayan hırsızlar azanın samanlarını da ateşe verdi
YEREL HABERLER Muhtarın aracını kundaklayan hırsızlar azanın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X