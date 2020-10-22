Sollamak istediği tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

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Aksaray’da sollama yapmak istediği tıra arkadan çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Adana karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Mustafa B. (24) idaresindeki 68 AAS 707 plakalı Tofaş marka otomobil, sollamak istediği Ahmet E. (23) yönetimindeki 41 UV 216 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Dudu T. (33), Ahmet T. (3) ile Elanur T. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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