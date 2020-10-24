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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer Aksaray'a yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi

İHA

Başkan Dinçer Aksaray'a yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 20202021 eğitim öğretim yılında Aksaray’a yeni atanan 455 öğretmenle bir araya geldi.
Aksaray Kültür Merkezinde yeni atanan öğretmenlerle buluşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Başkan Dinçer’e İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aksaray Üniversitesinde görev yapan akademisyenler ve dekan yardımcıları da eşlik etti. Yeni atanan öğretmenlere hitaben konuşma yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak eğitim alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Dinçer, Bayrak törenleri vesile ile tüm okulları ziyaret ettiklerini orada öğretmenlerle bir araya geldiklerini söyledi. Öğretmenlerin talep ve isteklerini karşılamak için her zaman belediyenin hazır olduğunun vurgusunu yaptı. Başkan Dinçer, "Pandemi sürecinde sizin gibi kıymetli öğretmelerimizin atamasını yaparak sizlerle bizleri buluşturan Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Memuriyette ilk atamanın verdiği güzel duygular ve idealler oluyor. İlerleyen süreçlerde bu ideallerinizi hayata geçirme fırsatı buluyorsunuz. Belediye başkanı olarak sürekli farklı yerleri ziyaret ediyoruz. Bu yaptığımız ziyaretlerde şunu görüyoruz eğitim her geçen gün daha çok önemli bir hale geliyor. Yaşadığımız dönemde içerikler materyaller artıyor ama insanlarımızın gönlüne dokunmadığınız sürece bunların bir önemi olmuyor. Aksaray Kuzeyi ile güneyi aynı olmayan dört farklı mevsimi aynı anda yaşanılan güzel bir şehirdir. Bu zenginlikleri sizlerde göreceksiniz müşahede edeceksiniz. Buradan keyif alacağınızdan benim hiç şüphem yok. Biz yerel yönetimler olarak şehirleri inşa etmeye çalışıyoruz sizlerse çocukları ve gençleri inşa etmeye imar etmeye çalışıyorsunuz. Bunun ikisi bir arada yürüyor. Bizler bayrak törenlerimizde okullarımızı ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimizle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Okulumuzun fiziki şartlarını değerlendiriyoruz. Öğrencilerimize hediyeler veriyoruz. Aksaray Belediyesine ait 5 yerde bilgi evlerimiz var. Fatih Mahallesinde Millet Kıraathanemiz var zengin kitap kaynaklarının olduğu bu merkezleri ziyaret edebilirsiniz. Yine eğim ve kültür faaliyetleri kapsamında hizmet verecek olan yeni kitap konakları yapacağız. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kendini geliştirebilmeleri için Bilim Merkezi yapıyoruz. Yakın bir zamanda Bilim Merkezimizin açılışını yapacağız. Orta Anadolu da olmayan ölçekte bir bilim merkezi olacak burası. Fırsat bulursanız zaman ayırırsanız açıldıktan sonra öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi oraya davet edeceğiz. Gençlerimizi orada bilimle irfanla buluşturmayı ümit ediyoruz. Bir Gençlik Merkezi düşünüyoruz onunla ilgilide çalışmalarımıza başladık çarşı merkezinde yakın zamanda onu da kamuoyu ile paylaşacağız. Yerine getireceğiniz kamu hizmetinizde hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı konuşmanın ardından Aksaray’a ilk defa gelen öğretmenlerin taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’da Belediye Başkanı Evren Dinçer’in yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in okullara yaptığı ziyaretlere değinen Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in her okulun sorunu ile yakından ilgilendiğini belirtti.
Programa katılan protokol üyeleri ve 455 öğretmen günün anısına fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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