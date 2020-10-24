Aksaray Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında tüm sorumluluklarını yerine getiren Aksaray Belediyesi bu konuda yaptığı çalışmalar ve duyarlılığı neticesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Aksaray Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılı temmuz ayında yürürlüğe giren ‘Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında’ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Aksaray Belediyesi’nde, yapılan incelemeler neticesinde temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” verildi. Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Belediyeye ait tüm birimlerde uygulanan “Sıfır Atık Projesi” doğrultusunda yapılan yerinde değerlendirmeler neticesinde; kağıt, plastik, cam, metal vb. ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrılabilmesi için, hizmet binalarında atık geçici depolama alanları oluşturulduğu gözlemlendi. Ayrıca tüm müdürlükler bünyesinden odak noktaları ve sıfır atık görevlileri belirlendi. Bu konuda belediye personeli de gerekli hassasiyeti gösterirken, Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri yerine getirildi. Bu süreçte toplam 9 bin 995 ton değerlendirilebilir atık ekonomiye kazandırıldı. 66 bin 137 ağacın kesilmesi, 7 milyon 478 litre litre petrol çıkartılması, cam üretimi için bin 250 ton ham madde kullanımı, metal üretimi için bin 205 ton ham madde kullanımı ve 10 bin 160 litre biyodizel kullanımını engellenerek tasarruf sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.