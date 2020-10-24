Yaralı bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sol kanadından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Yeşiltepe beldesinde Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Turgut, arazide sol kanadından yaralı olarak bulduğu peçeli baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen, su ve yiyecek verilen peçeli baykuş, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı. Baykuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-10-24 13:01:48



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