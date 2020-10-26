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Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü

DHA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü Yasin Yıldırım (26), 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, çekiciye çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Yasin Yıldırım'ın kullandığı 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-26 01:21:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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