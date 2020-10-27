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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği evin çatısına düştü

İHA

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği evin çatısına düştü

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparken, yerinden kopan direğin bir kısmı yola, uç tarafı ise yol kenarında bulunan evin çatısına düştü. Sürücü ise ön tarafı hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Zafer Mahallesi Ekecik Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden TOKİ istikametine seyreden Muhammet Ö. (22) yönetimindeki 68 ABR 360 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan aydınlatma diğerinin bir kısmı yola, diğer kısmı da yolda bulunan evin üzerine düştü. Kazanın ardından karşı şeride geçerek durabilen ve ön tarafı adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, otomobil çekici marifeti ile güvenlik önlemleri eşliğinden yoldan alınarak otoparka çekildi.

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