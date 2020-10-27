Bakan Dönmez: Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birini hayata geçiriyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez: Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birini hayata geçiriyoruz

DHA

Bakan Dönmez: Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birini hayata geçiriyoruz


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolanacağını hatırlatarak, "Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine ulaşacağımız bu alanda, bu projeyi hayata geçirirken çevreyi koruma ve hayvanları korumanın en güzel örneklerinden birisini de sergilemiş olacağız'' dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ni incelemek için Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine geldi. İlk olarak Sultanhanı Kervansarayı'nda açılan 'Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı Sergisi'ne katılan Bakan Dönmez, şunları söyledi:
''Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine ulaşacağımız bu alanda, bu projeyi hayata geçirirken çevreyi koruma ve hayvanları korumanın en güzel örneklerinden birisini de sergilemiş olacağız. Bildiğiniz gibi Tuz Gölü, yıllardır başta flamingolar olmak birçok canlıya, kuşa ev sahipliği yapan bölgemizdir. Bu proje başlamadan önce sayıları 3 bin, 3 bin 500'lere gerilemişti. Bu proje sayesinde flamingo sayısı 25 binlere ulaşmış durumdadır. Bu da gösteriyor ki, yapılan çalışmalar neredeyse neticesini vermeye başladı.''
GÖLÜN CANLANMASINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ 
Depolama tesisindeki mağaraları oluşturmak için Kızılırmak'tan su getirildiğini ifade eden Bakan Dönmez, ''Biz bu depolama mağaralarını oluştururken Kızılırmak'tan yaklaşık 120 kilometre mesafeden tatlı su getiriyoruz. O tuz mağaralarını eritmek için kullanıyoruz. O mağaralardaki suyu da 3040 kilometre mesafedeki Tuz Gölü'ne basıyoruz. Onun için aslında Tuz Gölü'ndeki canlanmalar, tabiatın yeniden canlanmasına da şahitlik ediyoruz'' diye konuştu.
TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ YER ALTI DEPOLAMA TESİSİ 
BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor. Yerin yaklaşık 1000 ile 1500 metre altındaki, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakası, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su ile çözülmesi sağlanıp, kaverna (suni mağara) oluşturuldu. Her biri ortalama 630 ile 780 bin metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak.DHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-27 13:01:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmanın operasyon yaptığı ev adeta cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın operasyon yaptığı ev adeta cephanelik ...
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği evin çatısına düştü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı aydınlatma direği evin çatısına ...
Motorlar hırsızı 2 genç çaldıkları motorlarla polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Motorlar hırsızı 2 genç çaldıkları motorlarla ...
Van otlu peynir içinde 106 kilo eroin sevkiyatına NSM darbesi
YEREL HABERLER Van otlu peynir içinde 106 kilo eroin sevkiyatına NSM ...
Çocuklarının gözü önünde karısını vuran koca tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuklarının gözü önünde karısını vuran koca ...
Aksaray’daki sıkışmalı kazada ekipler zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Aksaray’daki sıkışmalı kazada ekipler zamanla yarıştı
Çocuklarının önünde karısını vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çocuklarının önünde karısını vuran şüpheli yakalandı
ASÜ Rektörü Şahin: “ÖSYM’nin yaptığı çalışmalar önem teşkil etmektedir”
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin: “ÖSYM’nin yaptığı çalışmalar önem ...
AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları Sarıyahşi’de toplandı
YEREL HABERLER AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları ...
Aksaray’da otobüslerde korona denetimi
YEREL HABERLER Aksaray’da otobüslerde korona denetimi
Aksaray’da pancar hasadı sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da pancar hasadı sürüyor
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ...
Polisten kaçan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
Engelli park yerine park eden sürücülere ceza
YEREL HABERLER Engelli park yerine park eden sürücülere ceza
İnşaatta cambaz gibi çalışıp yürekleri ağza getirdiler
YEREL HABERLER İnşaatta cambaz gibi çalışıp yürekleri ağza ...
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar
YEREL HABERLER Sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X