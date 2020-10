Karadeniz gazı Tuz Gölü Yeraltı Depolama sahasında depolanacak Bakan Dönmez: “Hedefimiz 2023’te projeleri hayata geçirmek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yeraltı Doğal gaz Depolama Genişletme Proje Sahası incelemesinde yaptığı açıklamada, “Hedefimiz 2023’te, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu projeleri hayata geçirmek" dedi. Bakan Dönmez, "Burası da 2023 itibari ile işletmeye geçecek. Oradan ürettiğimiz gazı özellikle yaz aylarında tüketimi düşük olduğu anlarda bu depolarımızda depolamış, stoklamış olacağız. O açıdan kaynak, tüketim ve depo dengesi açısından bu proje son derece stratejik bir konumda" ifadelerini kullandı.

Tuz Gölü Yeraltı Doğal gaz Depolama Genişletme Proje Sahası gezisi için Aksaray’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez depo ve sondaj alanlarında incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada Türkiye’nin en büyük depolama tesisi olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “2017 yılında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilk gaz verme törenini yine burada yapmıştık. İçinde bulunduğumuz mevsim itibari ile kalan diğer 6 kavernanın da ilk gaz verme işlemlerini an itibari ile başlatıyoruz. İnşallah onlar da önümüzdeki Nisan’a kadar dolmuş olacak. Öte taraftan geçtiğimiz yıl bu projenin kapasite genişletme işinin ihalesini yapmış ve temelini atmıştık. Onunla birlikte 1.2 milyar metreküplük kapasiteyi 5.4 milyar metreküpe çıkarmış olacağız. Öte yandan Silivri’de yine devam eden çalışmamız var. Orada da şu anda mevcut haliyle yaklaşık 3.5 milyar metreküp yeraltı depolamamız var. Orayı da 4.5 milyar metreküplere çıkartmış olacağız. Bu 2 proje de bittiğinde Türkiye’de 10 milyar metreküplük doğalgaz depolama kapasitesine ulaşmış olacağız. Hedefimiz 2023’te, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu projeleri hayata geçirmek. Bu projede bin 200 ile bin 500 insanımız çalışıyor. Yerli yabancı insanlarımız var ama büyük bir kısmı yerli insan kaynağımızdan oluşuyor” dedi.



“60 Galata Kulesi alan, 1 Eyfel Kulesi uzunluğunda”

Bakan Dönmez, mağaraların son derece büyük olduğuna değinerek, “Üzerinde bulunduğumuz bu toprağın 600 metre kadar altında tuz kayaları var. Biz burada teknik olarak o tuz kayalarını eritiyoruz ve mağaracıklar oluşturuyoruz. Yaklaşık bin 500 metre kadar yerin altına iniyoruz. Şu anda sondaj makinesi bugün buradaki sondajına an itibari ile başladı. Burası da yaklaşık bin 200 metre indikten sonra tuzu eritme işlemlerine başlayacak. Ondan sonra bir 300, 400 metre daha inecek. O mağaralarda biz doğal gazı saklayacağız. Mağaranın büyüklüğünü kafanızda canlanması için söyleyeyim. Her bir mağara aşağı yukarı 100 milyon metreküp doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. İçerisine tam 60 tane Galata Kulesi alabiliyor, bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde. Çok büyük depolardan bahsediyoruz. Bunun gibi burada mevcutta 12, ilave 40 ile birlikte 52 mağaraya ulaşmış olacağız. Yaklaşık projenin büyüklüğü 2 milyar dolar civarında. Hemen hemen tamamına yakını da başta Dünya Bankası olmak üzere çeşitli uluslararası yatırım bankaları finansmanıyla karşıladık. Aslında bu projeyle yurtdışının Türkiye’ye olan güvenini göstermesi açısından da son derece önemli” şeklinde konuştu.



Karadeniz’deki gaz Aksaray’da depolanacak

Sakarya’daki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, “Biliyorsunuz birinci kuyu Tuna 1 adını verdiğimiz lokasyonda tamamlandı. Şu anda Filyos’ta Fatih Sondaj Gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kasım ayının başında muhtemelen 1 veya 2 Kasım gibi de ikinci sondaj noktasına, Türkali 1 adını verdiğimiz sondaj noktasına gidecek. Oradan elde ettiğimiz, ürettiğimiz gazı biliyorsunuz 2023’ten itibaren sisteme vermeyi düşündüğümüzü planladığımızı ifade etmiştim. Burası da 2023 itibari ile işletmeye geçecek. Oradan ürettiğimiz gazı özellikle yaz aylarında tüketimi düşük olduğu anlarda bu depolarımızda depolamış, stoklamış olacağız. O açıdan kaynak, tüketim ve depo dengesi açısından bu proje son derece stratejik bir konumda” diye konuştu.

