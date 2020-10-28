Valilik Kupası Şampiyonasında kupa ve madalyalar törenle verildi

Aksaray Valiliği tarafından düzenlenen kurumlar arası Valilik Kupası Şampiyonasında çeşitli spor dallarında dereceye giren kurum ve takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Kılıçaslan Spor Salonundaki törene Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve takımlar katıldı.

Düzenlenen şampiyonada futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Vali Hamza Aydoğdu ve kurum müdürleri tarafından verildi. Vali Hamza Aydoğdu törende yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan bütün takımları tebrik etti.

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