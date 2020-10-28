Vali kapı kapı gezip bayrak dağıttı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapı kapı gezerek esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Covid19 tedbirleri kapsamında hazırlanan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Aksaray’da başladı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kent merkezinde kapı kapı esnafları ziyaret ederek bayrak dağıttı. Vali Aydoğdu Covid19 salgını nedeniyle tedbir alınarak bir kutlama programı hazırlandığını ancak Cumhuriyet Bayramının coşkusu ve heyecanını tüm vatandaşların hissettiğini belirtti. Valilik olarak tüm vatandaşları iş yerleri ve evlerini bayraklarla donatmaya davet ettiklerini ifade eden Vali Aydoğdu esnafları ziyaret ederek iş yerlerine Türk Bayrağı hediye etti. Esnaflarla birlikte iş yeri camlarına bayrak asan Vali Aydoğdu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetin ilanını, ilk günkü gibi büyük bir coşku ve heyecan ile kutluyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza, esnaflarımıza iş yerlerini Türk Bayrakları ile süslemeleri için bayrak hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin ilanının milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, “Halkımız bugünlere nasıl gelindiğini unutmayarak, milli benliğimize sahip çıkacak, insanlarımızın her bakımdan mutlu olduğu, müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan şanlı ay yıldızlı al bayrağımızı tüm iş yerleri ve evlerinin balkonlarına asarak bu önemli coşkuya katılmalarını davet ediyoruz” diye konuştu.

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