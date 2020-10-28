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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobilya mağazasındaki yangında ikiz kardeşler yaralandı

İHA

Mobilya mağazasındaki yangında ikiz kardeşler yaralandı

Aksaray’da bir mobilya mağazasında çıkan yangında ikiz olan 2 kardeş yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A.’ya (28) ait mobilya dükkanda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm mobilya mağazasını sararken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, dükkan sahibi Emrah A. ve ikiz kardeşi olan Deniz A.’nın içeride olduğunu tespit etti. Bunun üzerine özel kıyafetli itfaiye ekipleri mobilya mağazasına girerek ikiz kardeşleri yangından kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak ağır yaralanan Emrah A. ve dumandan etkilenen ve kısmen yanıkları olan kardeşi Deniz A. (28) olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ikiz kardeşlerden Emrah A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili araştırma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince mobilya mağazasında inceleme yaparken Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili soruştura başlatıldı. Nedeni belirlenemeyen yangınla alakalı ekiplerce dükkandan numuneler alındı.

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