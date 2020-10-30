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Fizikçi Profesör, köy köy dolaşıp yeni 'Aziz Sancar'lar arıyor 

DHA

Fizikçi Profesör, köy köy dolaşıp yeni 'Aziz Sancar'lar arıyor 


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Yılmaz (50), yeni Aziz Sancar'lar aramak için köy köy gezerek öğrencilere moleküler fizik öğretip, laboratuvarlar ve kütüphaneler kuruyor. Prof. Dr. Yılmaz, ''Aziz Sancar'ın Nobel başarıyla birlikte Türkiye'de, Aksaray'da ve köylerinde yeni Nobel adaylarımız neden olmasın projesiyle yola çıktık. 3 köy ortaokulunda fen laboratuvarları kurduk. Burada öğrencilerimiz, minik kardeşleriyle buluştular. Deneyler, gösteriler yaptılar. Burada çocukların bilime karşı ilgisini uyandırma adına güzel çalışmalar oldu'' dedi. 
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaya gelen 6 çocuklu bir işçi ailenin oğlu olan fizik öğretmeni Süleyman Yılmaz, Dicle Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra, 3 yıl köylerde öğretmenlik yaptı. Ardından da akademisyenliğe geçen Prof. Dr. Yılmaz, şu an Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi´nin dekanlığını yapıyor. 
Fizik öğretmeni olarak 1991 yılında Aksaray'ın Ağaçören ilçesine ilk atamasının gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, ''Bir yıl burada görev yaptıktan sonra yine Aksaray´ın bir ilçesi olan Ortaköy'de 1 yıl öğretmenlik yaptım. 2012 yılında Aksaray Üniversitesi´nde Eğitim Fakültesi'nin dekanı olarak göreve başladım. Eğitim fakültesindeki öğrencilere yönelik topluma hizmet uygulaması dersimiz vardı. Bu ders kapsamında öğretmenler yetiştiriyoruz. Öğretmen adaylarımızın da içinde yaşadığı topluma karşı bir ödevleri vardır. Bu ders öğrencilerimizin sahada pratik yapmaları için geliştirildi ve halen sürdürüyoruz" dedi.
AKSARAY´IN KÖYLERİNDE `AZİZ SANCAR´LAR ARIYORUZ 
Aksaray'ın köylerinde yeni Aziz Sancarlar aradıklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:
'Aziz Sancar'ın başarısıyla birilke Türkiye'de, Aksaray'da ve köylerinde yeni Nobel adaylarımız neden olmasın projesiyle yola çıktık. 3 köy ortaokulunda fen laboratuvarı kurduk. Burada öğrencilerimiz, minik kardeşleriyle buluştular. Deneyler ve gösteriler yaptılar. Burada çocukların bilime karşı ilgisini uyandırma adına güzel çalışmalar oldu. Şehrimizde 4 köy ortaokulunda kütüphaneler kurduk. En son kurduğumuz kütüphanenin 4 bin kitabı oldu. Bu kütüphanedeki kitaplar temel eserlerden oluşuyor. Son 2 kütüphanemizde tematik bir vefa duygusunu içeren kütüphaneydi. Diyarbakır´ın Sur ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Yetkin Erşan'ın ismini Sultanhanı Ortaokulu´ndaki kütüphanemize verdik. Diğer kütüphanemize ise Aksaray'dan İstanbul'a giderken kazada yaşamını yitiren müzik öğretmenimiz Tufan Boyan´ın adını verdik.''
'KÖY OKULARINI İMECE USULÜYLE YENİLEYEREK 2 DEFA ÖDÜL ALDIK'
Yapılcan köyünde imece ruhunu yeniden hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Köylülerimizi yapılacak ortak işlerimize dahil ettik. Aynı bölümden Sedef Bilici arkadaşımız ve öğrencilerimizle bölüm olarak bir proje geliştirildi. Yapılcan ve Darhüyük köyündeki 2 ortaokulda, köylülerimizle birlikte boya, badana, tamir, çatı onarımı ve sıra ile masaların tedarikini yaptık. TÜBİTAK´tan birçok eserin temin edilmesiyle birlikte bilimsel merakın uyandırılması esas alınmıştı. Bu proje ile Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) tarafından 2 defa ödül aldık'' diye konuştu. 
'ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ IŞILTI BİZİ ÇOK MENMUN ETTİ'
Çocukların gözlerindeki merak ışıltısının kendilerini memnun ettiğini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, ''Yaptığımız çalışmaların yerine ulaştığını gördük. Biz bu çalışmaları sadece Aksaray´la sınırlamadık. Artvin'in Şavşat ilçesinden bedensel engelli 3 gencimiz için akülü tekerlekli sandalye istemi oldu. Biz de üniversitedeki öğrencilerimiz ve akademik personelimizle birlikte 3 tekerlekli sandalyeyi gönderdik. Bu projeyle uzaklığın engel olmadığını gösterdik'' dedi. 
'ÇOCUK YAŞTA EVLİLİĞİ BÖLGE HALKINA DRAMA İLE ANLATTIK' 
Hasandağı bölgesinde genç yaşta ve çocuk yaşta evlilikle ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, ''Burada öğretim üyeleri arkadaşlarımızla Kargın köyünde kadınlarımızı bilinçlendirme adına seminer eğitimleri yaptık. Diğer taraftan da öğrencilerimizi bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmek için drama eğitimleri verildi. Bunlarda güzel ve etkili çalışmalar oldu. Toplumun önemli problemlerine değinen ve ilgilenen etkinlikler oldu. Bunları yaparken arka planda öğrencilerimiz ve Aksaraylı hayırseverlerin de ciddi katkısı oldu. Tüm projelerimize destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-30 09:29:19

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