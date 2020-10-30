Rektör Şahin: “Bilim ve nükleer teknoloji kritik bir öneme sahip”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Nükleer bilim ve nükleer teknoloji kritik öneme sahip” dedi.
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) İkinci Başkanı Necati Yamaç, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şahin, “Nükleer bilim ve nükleer teknoloji kritik bir öneme sahip. Bu husustaki her çalışmanın farklı parametreler açısından stratejik çıktılar ihtiva ediyor” dedi.
NDK İkinci Başkanı Necati Yamaç da kurum çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği ziyarette, ASÜ Rektörü Şahin’e yeni dönemde başarılar diledi. Ziyarette, nükleer bilimle alakalı yapılabilecek işbirliği çalışmalarına dair istişarelerde bulunuldu. Kurum, nükleer enerji sektöründeki çalışmaları ve radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenleme ve denetlemeye yönelik çalışmalar yapıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.