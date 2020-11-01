Hanımeli'nde sergi açan kadınlar işletme sahibi oldu

Aksaray'da kurulan Hanımeli Pazarı'nda sergi açan ev hanımı iki kadın, kendi kurdukları işletme ile iş sahibi oldu.

Aksaray Belediyesi tarafından 4 yıl önce ev hanımlarının evlerinde yaptıkları gıda, giyim ve doğal taş süsleme ürünlerinin sergilendiği Hanımeli Pazar'ında şırdan, mumbar dolması, içli köfte ve mantı satan 40 yaşındaki Selma Güneş ve arkadaşı 39 yaşındaki Ayten Ozan, açtıkları dükkanda hizmet vermeye başladı. Ticareti öğrendiklerini belirten iki arkadaş, kadın gücünü yaşattıklarını ve yaptıkları ticaretle evlerini geçindirdiklerini anlattı.



“Ürünlerimiz için müşteri potansiyeli kazandık”

2 kız çocuğu annesi Selma Güneş, "Bundan 4 yıl önce Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı sayesinde Hanımeli Pazarı ile tanıştık. Hanımeli Pazarı'nda yaptığımız ürünleri sergiledik. Ürünlerimizi tanıttık. Ürünlerimiz için müşteri potansiyeli kazandık. Daha sonra da dükkan açmaya karar verdik. Kendimizi geliştirdiğimizi düşünerek dükkan açtık. Mevcut Belediye Başkanımız Evren Dinçer sayesinde de işlerimizi ilerletme fırsatı bulduk" dedi.

1 kız çocuğu annesi Ayten Ozan ise, "Hanımeli Pazarı sayesinde kendimize güvenimiz geldi. Kendi ayaklarımızın üzerinde durup evimizde yaptığımız ürünleri kendi dükkanlarımızı açıp şimdi hizmete sunmaya başladık. Bizi bu işy erlerine getirdikleri için herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, şimdi dükkanımızda kendi emeklerimizle yaptıklarımızı sergiliyoruz" diye konuştu.

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