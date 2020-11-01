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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İHA

Aksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.
Kaza Aksaray Konya Karayolu 40. kilometresi Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Hasan Koyuncu (69) idaresindeki 68 AT 747 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen İsa B. (23) yönetimindeki 06 CCJ 562 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay erine sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Feci kazada 68 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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