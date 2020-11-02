Aksaray İzmir için tek yürek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray İzmir için tek yürek oldu

İHA

Aksaray İzmir için tek yürek oldu

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aksaraylılar Valilik ve Belediyenin başlattığı kampanya çerçevesinde tek yürek oldu.
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye İzmir halkına tek bir vücut halinde destek olmaya çalışırken Aksaray’da da Valilik ve Belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Depremin hemen ardından başlatılan kampanya çerçevesinde Aksaraylılar da çeşitli ihtiyaç malzemelerini yardım toplama noktalarına getirdi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi olarak depremin hemen ardından yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, “İzmir’de 6.6 şiddetinde bir deprem oldu. Bütün Türkiye’yi üzüntüye gark etti bu deprem. Hepimiz üzüldük, yardıma gidebilenler gitti, gidemeyenler de dualarıyla, kalpleriyle İzmirli vatandaşlarımızın yanında oldu. Biz hemen depremden sonra Aksaray genelinde Aksaray Belediyesi ile birlikte bir yardım kampanyası başlattık. Biliyorsunuz AFAD’ın bize gönderdiği standart yardım paketi ve kullanılmamış battaniye istiyor İzmir. Çünkü hava gittikçe soğuyor. Orada ciddi anlamda battaniye ve gıdaya ihtiyaç var. Şu anda Aksaray 2 bin tane battaniyeyi tedarik etti. Standart gıda paketlerimiz de akşama kadar bizim depomuza gelecek. Oradan da inşallah biz tırlara yükleyerek İzmir’e göndereceğiz. Bu anlamda tüm Aksaraylı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız bu yardım kampanyasına çok ciddi anlamda rağbet gösterdi, bütün sivil toplum örgütleri, iş adamları, oda başkanları... İnşallah Aksaray böyle zor günlerde tek yürek olarak İzmir’in yanında olduğunu herkese gösterecek. Bizim milletimizin, necip milletimizin gerçekten genetik yapısında olan bir durum bence. Başka bir millette çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Zor zamanda birbirimize kenetlenerek birbirimizin acılarını paylaşarak bu zor süreçleri hep birlikte aşacağız. Cenabı Allah devletimizi, milletimizi daha büyük afetlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza etsin” dedi.
Yardıma destekte bulunan Muammer Tunç (35), “Zamanında Malatya’nın, Elazığ’ın yaralarını sardığımız gibi şimdi de İzmir’in yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Allah’ım afetlerinden korusun. İzmirli kardeşlerimize yar ve yardımcı olsun. İnşallah bugünleri atlatacağız. Biz Türk Milleti olarak güçlü bir milletiz. Her zaman birlikteyiz, beraberiz” diye konuştu.
Bir diğer vatandaş Mehmet Çat (62) ise, “Dar günümüzde İzmirli kardeşlerimizin yanında olmak için valiliğimizin ve belediyemizin başlattığı kampanyaya karınca kararınca yardımcı olmak istedik. Allah her zor günümüzde birbirimizin yardımcısı olsun inşallah, bugünleri bir daha göstermesin” şeklinde konuştu.
Yaklaşık 5 tır yardımın bugün akşam saatlerinde İzmir’e gitmek üzere yola çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Aydoğdu: “Edanur, Aksaray’ın göğsünü kabartmıştır”
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu: “Edanur, Aksaray’ın göğsünü ...
Aksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Aksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu
Kaçırılmak istenen kız son anda polis ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kaçırılmak istenen kız son anda polis ekiplerince ...
Hanımeli'nde sergi açan kadınlar işletme sahibi oldu
YEREL HABERLER Hanımeli'nde sergi açan kadınlar işletme sahibi oldu
Kontrolden çıkıp takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkıp takla atan otomobilde 5 kişi ...
Aksaray’da kontroller sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da kontroller sürüyor
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Darp edilen şahıs kanlar içinde yerde yatarken bulundu
YEREL HABERLER Darp edilen şahıs kanlar içinde yerde yatarken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X