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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriyeli Fadıl: “Biz de şimdi Türkiye’ye yardım ediyoruz”

İHA

Suriyeli Fadıl: “Biz de şimdi Türkiye’ye yardım ediyoruz”

İzmir’de meydana gelen depremin ardından Aksaray’da toplanan yardımların ulaştırılmasına gönüllü olarak katılan Suriyeli Fadıl İdris, “Türkiye kapılarını açtı. Ben Türkiye’ye geldim. Bizde şimdi Türkiye’ye yardım ediyoruz” dedi.
Aksaray Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen, “Aksaray’ın kalbi İzmir için atıyor” isimli yardım kampanyasına kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşları da destek verdi. 23 Nisan Ortaokulunda kurulan yardım merkezinde gönüllü çalışan 43 yaşındaki Suriyeli Fadıl İdris, kampanyanın ilk gününden beri canla başla yardım toplayarak son günde de tırların yüklenmesine yardım etti. 6 yıl önce eşi ve 3 çocuğu ile Aksaray’a gelen İdris, İzmir’in yaralarını sarmak adına gönüllü olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Türkiye’nin kapılarını açtığını, sıranın kendisinde olduğunu anlatan İdris, “Ben Suriyeliyim. Türkiye kapılarını bize açtı. Ben Türkiye’ye geldim. Biz de şimdi Türkiye’ye yardım ediyoruz İzmir için” dedi.
Kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşları gönüllüsü yardım ekipleri el birliği ile toplanan yardımları koliledi. Kolilere yerleştirilen ürünleri el birliği ile tırlara yerleştiren ekipler dualarla uğurladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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