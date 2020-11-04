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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da kadınlar hem eğitim alıyor, hem de ticaret yapıyor

İHA

Aksaray’da kadınlar hem eğitim alıyor, hem de ticaret yapıyor

Aksaray’da kadınlara yönelik açılan el işi kurslarında kadınlar hem eğitim alıyor, hem de para kazanıyor.
Aksaray Valiliği tarafından oluşturulan “Hünerli eller, usta anneler” Projesi kapsamında kentte ev hanımlarına yönelik kağıt rölyef, takı tasarımı, tel kırma, elde kurdele işi, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, minyatür sanatı gibi çeşitli kurslar açıldı. Açılan kurslara gelen kadınlar burada hem eğitim alıyor, hem de yaptığı ürünleri satışa sunarak para kazanma imkanı buluyor.
Kent genelinde 13 okulda projelendirilen ve şu ana kadar 6 tanesi açılan kursları ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kadınlarla sohbet ederek el emeği göz nuru çalışmaları inceledi. Burada bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “Bizim burada amacımız şu arkadaşlar; ev hanımlarımız evde çok meşakkat çekiyorlar. Bunlarla ilgilenirken kendilerini kendi duygularını iç dünyalarını ihmal ettiklerini gördük. Onun için biz bütün okullarımızda boş dersliklerimizde bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Diyoruz ki, okullarımız aynı zaman bir yaşam merkezidir. Dersler bittikten sonra boş dersliklerimize biz kadınlarımızı getirelim atölyeler açalım o atölyelerde onlar hem üretsinler, ürettiklerinin farkına varsınlar. Zihinleri bir işle meşgul olsun, hem de mahalledeki bütün arkadaşlarıyla bir diyalog, yatay ve dikey bir iletişim içinde olsunlar. Ve bunun sonucunda ortaya çıkanlar bu iki günlük bir çalışma. Şimdi bunları üretecekler, arkadaşlarımız bunun sonucunu görecekler. Aynı zamanda İŞKUR Müdürümüz burada hanımlarımızın kadınlarımızın kooperatifleşmesini sağlayacağız ve üretecekler. Ürettiklerinin sayesinde bir katma değer elde edecekler. Çocuklarıyla eşleriyle mahalleleriyle okullarıyla barışık mutlu bir aile düzeni olacak. Bütün çabamız bu, bunu biz altı okulumuzda uygulayacağız. Şuanda hepsi hazır, açılacak kurslar hazır, bütün onaylar alındı. İşte burada dikiş nakış kursumuz işliyor. Bir tarafta çinicilik diğer tarafta halıcılık, diğer tarafta takı kursu, diğer tarafta işte pasta, işte aşçılık, sepet üretimi bunların hepsini yapacağız. Bunun sonucunda bunu samimiyetimle söylüyorum. Bunu Aksaray’a yaydığımız anda evlerde huzurun, bir şeyler üretmenin mutluluğu, eşler arasında diyalogların daha iyi üst seviyeye geldiğini göreceğiz” dedi.
Kursa gelerek hem eğitim alan hem de ticarete atılan kursiyer Serpil Nazlı (44), “Kendime güvenim geldi, bir şey yapamam diyordum kendime güvenim kalmamıştı yapamam zannediyordum. Burada bir şeyler yapmaya çalışacağım" diye konuştu. Kursiyer Hatice Bacaksız (32) ise, tanınan imkan için teşekkür etti.

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