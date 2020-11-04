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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketi açmadı diye market sahibini vurdu

İHA

Marketi açmadı diye market sahibini vurdu

Aksaray’da bir kişi, kapattığı marketini açması için ısrar eden şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.
Olay, Fatih Mahallesi 4126 sokakta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işleten Mustafa K. (35) marketini kapattığı sırada Gökhan Ç. (36) ve Murat K. (36) market sahibinden kapıyı açmasını istedi. Marketi kapattığını söyleyen Mustafa K.’nın marketi açmaması zerine 3 şahıs arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak market sahibine ateş etti. Kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanan market sahibi yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Markizine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı market sahibini ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren Gökhan Ç. polis ekiplerinin araştırması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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