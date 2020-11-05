Aksaray´a mevsimin ilk karı yağdı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Ortaköy ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte sonbaharın kendini hissettirdiği son günlerde, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşünce yüksek kesimlere kar yağdı. Ortaköy ilçesi Ekecik Dağı bölgesi, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-11-05 09:39:38
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