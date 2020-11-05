Uyuşturucuyu peynir bidonuna saklamışlar

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada, bagajda kışlık yiyecekler arasındaki peynir bidonun içine gizlenmiş 1.5 kilo esrar ele geçirildi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, kısa süreli kovalamacayla durduruldu. Otomobilde, eğitimli köpekle yapılan aramada, bagajda kışlık yiyecekler arasındaki peynir bidonun içine gizlenmiş 1.5 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü Aydın K. (49) ve eşi Fatma K. (50) gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-11-05 12:06:03



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