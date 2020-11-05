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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucuyu peynir bidonuna saklamışlar

DHA

Uyuşturucuyu peynir bidonuna saklamışlar


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada, bagajda kışlık yiyecekler arasındaki peynir bidonun içine gizlenmiş 1.5 kilo esrar ele geçirildi.
Olay, Büyük Bölcek Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, kısa süreli kovalamacayla durduruldu. Otomobilde, eğitimli köpekle yapılan aramada, bagajda kışlık yiyecekler arasındaki peynir bidonun içine gizlenmiş 1.5 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü Aydın K. (49) ve eşi Fatma K. (50) gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-11-05 12:06:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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