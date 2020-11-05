Aksaray'da bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Taşpınar Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen yaya Emrah Ö.'ye (28), plakasız ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. Kaza sonucu yaralanarak yere düşen yaralı çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ola yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü olayın ardından kayıplara karışırken, jandarma ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü. Hastanede tedavi altına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.