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Başkan Altınsoy: “4 milyon ek ödenek Aksaray’a hayırlı olsun”

İHA

Başkan Altınsoy: “4 milyon ek ödenek Aksaray’a hayırlı olsun”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve teşkilatın çabalarıyla Aksaray İl Özel İdaresi hesabına 4 milyon TL ek ödenek aktarıldı.
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptıkları görüşmenin sonuç verdiğini bildirdi. Gerek il merkezi, gerekse ilçe, belde ve köy ziyaretlerinde kendilerine gelen talep ve beklentileri not aldığını, çözümü için tüm teşkilat üyeleri ile birlikte çalıştıklarını aktaran İl Başkanı Altınsoy, yerelde çözümü olmayan sorunları Ankara’ya taşıdıklarını kaydetti. En çok talebin yol olduğunu ve bu sorunu gidermek için Ankara’da ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Başkan Altınsoy, “AK Parti heyetimiz ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile şehrimizin beklentileri için yaptığımız görüşme sonuç verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından İl Özel İdaremizin hesabına 4 milyon TL ek ödenek aktarımı sağlandı. Aksaray’ımızın yol sorunlarına bir nebze de olsa katkı sağladık. Bununla yetinmeyeceğiz. İnşallah devamı da gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ve Bakan Yardımcımız Nurettin Nebati’ye katkı ve desteklerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hep birlikte Aksaray’ımız için ülkemiz için bugünde yarında çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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