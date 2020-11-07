Enkaz altındaki İnci'yi kurtaran ekipteki UMKE görevlisi, kazada yaralanan meslektaşının elini bırakmadı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yüksekten Ihlara Vadisine uçtu. Otomobilde sıkışan sağlık görevlisi Semiha Erkoca'nın yardımına, İzmir depreminde enkaz altındaki İnci Okan'ın kurtarılması çalışmaları sürerken çabasıyla dikkat çeken ve görevine dönen UMKE görevlisi Edanur Doğan koştu. "Üşüyorum, yardım edin" diyen meslektaşının elini bir an olsun bırakmayan Doğan, "Sakin ol iyileşeceksin" diye teselli etti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Beldesi Kayaardı Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara´dan Ihlara Vadisi'ne gezmeye gelen Semiha Erkoca idaresindeki 06 MPU 88 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ihlara Vadisine uçtu. Otomobil, yaklaşık 70 metre yükseklikten Melendiz Çayı'nın kenarına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ekipleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Ekipler, Ihlara Vadisine inerek araç içerisinde sıkışan sürücü Semiha Erkoca ve yanında bulunan Hatice Çelik'i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonucu 2 yaralı sağlık görevlisi sıkıştıkları yerden kurtarılarak sedyelerle yukarıya taşındı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile vadiden çıkarılarak ambulanslara alınan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otomobilde sıkışan sağlık görevlisi Semiha Erkoca'nın yardımına ise İzmir depreminde enkaz altındaki İnci Okan'a yaklaşımıyla dikkat çeken ve Aksaray'daki görevine dönen UMKE görevlisi Edanur Doğan koştu. "Üşüyorum, yardım edin" diyen meslektaşının elini bir an olsun bırakmayın Doğan, "Sakin ol iyileşeceksin" diye teselli etti.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2020-11-07 16:30:12



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