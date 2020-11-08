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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da engelli araç park yerlerine sıkı denetim

İHA

Aksaray’da engelli araç park yerlerine sıkı denetim

Aksaray’da engelli sürücülerin otoparkına park eden sürücüler üzerinde yoğun denetimler yapan polis ekipleri gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor.
Engelli sürücülerin resmi kurumlar başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde hizmete ulaşımda sıkıntı çekmemeleri ve kolaylık sağlanması amacıyla oluşturulan engelli otoparkları diğer sürücüler tarafından hiç umursanmadan kullanılıyor. Ulaşım ve hizmet alımında zorluklar çeken engelli sürücüler için park yerlerinin kullanılmaması kapsamında uygulama ve denetimleri artıran Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde ve resmi kurumlar bölgesinde bulunan engelli otoparklarında aralıksız denetim yapıyor. Ekipler, engelli olmayıp da engelli otoparkına park eden araç sürücülerinin her birine 132 TL idari para cezası kesiyor. Ekipler ayrıca sürücülere de duyarlı olmaları anlamında uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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