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Başkan Dinçer: “Aksarayımız büyüyen, gelişen bir şehir”

İHA

Başkan Dinçer: “Aksarayımız büyüyen, gelişen bir şehir”

Aksaray Belediyesi KırımTatar Türklerinin kültürlerini yaşayıp, tanıtabilmeleri adına yapımına başlanılan Mahalle Konağının temel atma törenini gerçekleştirdi.
Aksaray’ın merkeze bağlı Hamidiye Alaca Mahallesinde yaşayan KırımTatar Türklerinin yıllardan beri kültürlerini yaşayıp tanıtacağı bir yer ihtiyacını değerlendiren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer düğmeye bastı. Kısa bir süre önce çalışmalarına başlanan Mahalle Konağının temeli atıldı. Dualar eşliğinde butonun başına Belediye Başkanı Evren Dinçer ve KırımTatar Türkleri geçti. Hayırlı olsun dileklerinin ardından protokol üyeleri ve Başkan Dinçer ilk beton attırma işleminin gerçekleştiği kumandaya bastı. Bin metrekare alan üzerine kurulacak olan mahalle konağının KırımTatar Türklerinin yıllarca bekledikleri kendini tanıtma fırsatını yakalamak için cazibe merkezi olması bekleniyor. İçerisinde düğün salonu, mescit, kütüphane, kurs sınıfları ve eğitim merkezlerinin yer alacağı mahalle konağının çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.
Burada bir açıklama yapan Başkan Dinçer, “Aksarayımızda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Mahalle Konağı, Mahalle Sosyal Tesis Temel Atma törenini gerçekleştirdik. Aksaray’ımız büyüyen gelişen bir şehir, yaklaşık çeyrek milyon nüfusa sahip bir il, her geçen gün de göç alıyor. Nüfus artışına bağlı olarak, sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişmesi önem arz ediyor. Bu bağlamda bizde mahallemizin, KırımTatarlı hemşerilerimizin yerleşik bulunmuş olduğu HamidiyeAlaca Mahallemizde onların kültürlerini tanıtabilecekleri, düğün dernek faaliyetlerini yapabilecekleri, zaman geçirecekleri yine diğer türlü aktivitelerini yerine getirebilecekleri Mahalle Konağı tasarımını gerçekleştirdik. Bugün de Temel Atma Törenini gerçekleştirdik. Hamdolsun bin metrekare kapalı alana sahip içerisinde, Düğün Salonu, Mescit, Muhtar Odaları, diğer amaçlı kullanılabilecek salonlar ve yine kültürlerini tanıtabilecekleri, yemeklerini, el işlerini tanıtabilecekleri çok amaçlı salona ait olan bu Mahalle Konağı’nın temel atmasını gerçekleştirdik. Mahallelilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu şekilde Aksaray’ımıza artık Mahalle Konağı, Mahalle Sosyal Tesislerinin önü açılmış oldu. Bundan sonra ihtiyaç duyduğumuz mahallelerde bu tarz hizmetlerimizi yaygınlaştırarak, sosyal belediyeciliği yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.
Kırım Türkü Sena Kara ise, “Öncelikle bu kitap konağı için bütün vekillerime, Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kitap konağı hem biz gençlerin eğitimlerini sağlayabileceği çok güzel bir yer olacak. Hem de Kırım geleneğini yaşatacak bir yer olacak. İnşallah devamı gelir. Tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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