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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasandağı’nın zorlu parkurlarında oryantiring şampiyonası heyecanı

İHA

Hasandağı’nın zorlu parkurlarında oryantiring şampiyonası heyecanı

Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Aksaray Valiliği tarafından organize edilen 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası Aksaray'da Hasandağı’nda start aldı.
Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Aksaray Valiliği tarafından organize edilen 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası Hasandağı’nda başladı. Dağlık ve ormanlık alanda zorlu parkurları aşan 500 oryantiring sporcu ellerinde pusula ve haritalarla hedeflerini aradı. 16 yaş gurubundan 70 yaşa kadar sporcunun katıldığı yarışmada sporcular dağlık alanda adeta engel tanımadı. Büyük heyecan ve adrenalinin yaşandığı yarışmada sporcular ellerindeki haritalarla nefes nefese yarıştı.
Yarışma hakkında bilgiler veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz (49), “Bugün Aksaray’da birinci kademe oryantiring yarışması için şu an Hasandağı bölgesindeyiz. Türkiye’nin çok farklı yerlerinden gelen 500 sporcu ile koşarak oryantiring disiplinini burada icra ediyoruz. Koşarak oryantiring disiplininde orta mesafe yarışması yapıyoruz. Her bir sporcu, her bir kulübün sporcusu gelip tek başına haritasını alacak, çıkışta sırasıyla hedefleri dolaşacak ve parkuru en kısa sürede bitiren kişi kazanmış olacak. Burada sporcularımız tek tek ferdi olarak çıkıyorlar” şeklinde konuştu. Pandemi kapsamında geniş güvenlik önlemleri aldıklarını dile getiren Akyüz, “Özellikle biz pandemide mesafeye çok dikkat ettik. Ekstra çok farklı tedbirler aldık burada. 2 metre mesafeye yaklaşmayacak şekilde çıkış aralıklarını, bir defa çıkış startlarını gruplara ayırarak farklı farklı yaptık. Bununla birlikte sadece bu yetmedi, her bir kategorideki çıkış yapacak sporcunun aralığını açtık çok daha fazla. Her hangi 2 sporcu arasındaki sürenin 23 dakika olacak şekilde sürelerini açtık. Yani pandemi anlamında çok fazla üst düzede bir tedbir aldık burada. Burada her bir sporcu çıkış saatinin hangi saatinde olmasına göre geliyor, ısınmasını yapıyor, ardından da tamamen ferdi olarak özgür iradesiyle zamanını bilerek, haritasını alıyor ve çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"Oryantiring dola sporudur"
Çankaya Oryantiring Kulübünden yarışmaya katılan Sinem Deniz (40), “Aksaray’da oryantiring yarışması için buradayım. Kulüple geldik, güzel bir yarışma olur inşallah. Oryantiring doğa sporudur. Burada harita ile koşacağız. Hedeflerimiz var onları bulacağız. En kısa sürede bitiren başarılı olacak inşallah” dedi.
Mersin’den gelerek oryantiring yarışına katılan Mustafa Düzgün (34), “Daha önce burayı bisikletle sürmüştüm. Bisikletle geçmiştim. Burada başlıyoruz. Ormanın içinde dolanarak belli bir noktaları bularak oyunu tamamlayacağım harita ve pusulamla” diye konuştu.
Yarışmaya Ordu’dan katılan 16 yaşındaki Zeynep Uzun, “Burada bugün açık arazide orta mesafe yarışı yapacağız. Elimizde harita ile pusulam ile yön bularak hedeflere doğru bir şekilde koşarak bulmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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