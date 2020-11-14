Aksaray'da 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Aksaray’da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde yapılan aramada, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Batı illerine Aksaray üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde plakasını önceden tespit ettikleri 34 plakalı otomobili Aksaray sınırları içerisinde takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri otomobili durdurarak yabancı uyruklu A.A. (25) isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltı işleminin ardından otomobilde geniş çaplı arama yapan NSM ekipleri, otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş toplam 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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