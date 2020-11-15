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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletin römorkunda tehlikeli yolculuk

İHA

Motosikletin römorkunda tehlikeli yolculuk

Aksaray’da motosikletin arkasına bağlanmış römorkta eşyaların üzerinde hiçbir güvenlik olmadan yolculuk yapan çocuk yürekleri ağza getirdi. Görenlerin şaşkınlık ve hayretle izlediği olay polis ekiplerinin müdahalesiyle korkulan olmadan son buldu.
Olay, Aksaray merkezde yaşandı. Ev eşyası ve el arabası gibi bazı malzemeleri motosikletinin arkasına bağladığı römorka yükleyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, yanında bulunan 5 ve 9 yaşındaki 2 çocuğundan birini motosikletin arkasına, diğerini de yer bulamayınca römorka yüklediği eşyaların üzerine bindirdi. Daha sonra 14 AAN 532 plakalı motosikletiyle yolculuğa başlayan motosiklet sürücüsü herkesin yüreğini ağzına getirdi. Römorkun üzerindeki eşyaların üzerinde güçlüklü durabilen 9 yaşındaki çocuk zaman zaman virajlarda düşme tehlikesi geçirirken, bu yolculuk kilometrelerce sürdü. Bir ara eşyaların üzerinden inen çocuk, bu sefer römorktaki eşyaların altına girerek ikinci tehlikeli yolculuğuna başladı. Römorkun üzerindeki eşyaların altında da kilometrelerce süren yolculukta motosiklet sürücüsünün de kasksız olması dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. Görenlerin hayrete düştüğü olay vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede motosiklet sürücüsünü seyir halinde yakalayarak tehlikeli yolculuğa son noktayı koydu. Motosiklet ve şahıs üzerinde detaylı inceleme ve sorgulama yapan trafik polisleri, şahsa idari para cezası kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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