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Rektör Şahin: "ASÜ’nün başarı grafiği her geçen gün biraz daha yükseliyor"

İHA

Rektör Şahin: "ASÜ’nün başarı grafiği her geçen gün biraz daha yükseliyor"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademik bakımdan ASÜ’nün başarı grafiğinin her geçen gün biraz daha yükseldiğini söyledi.
Akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Şahin, son yıllarda ASÜ’nün akademik alanda ortaya koyduğu başarılarla adından söz ettirdiğini belirtti. Farklı kurumların farklı kıstaslara göre yaptığı değerlendirmelerde ASÜ’nün, sıralamaların üst basamaklarında yer aldığına dikkat çeken Şahin, “Bu noktada en önemli pay elbette kıymetli akademisyenlerimizindir. Onların ürettiği her çalışma, sıralamalarda üst basamaklarda yer almamızı sağlıyor. Gerek ASÜ ile aynı dönemde kurulan gerekse ASÜ’den daha kıdemli üniversiteler arasında oldukça iyi bir noktadayız. Bu hususta katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Yapılan kısa değerlendirmenin ardından Rektör Şahin, yapılması planlanan çalışmalara ilişkin akademisyenlerin görüş ve önerilerini aldı.

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