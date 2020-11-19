Aksaray’daki yangında alevler balkondan yükseldi

Aksaray’da 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangında alevler balkondaki camdan yükseldi. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2410 Sokak girişinde bulunan 4 katlı Dursun Söyler Apartmanının 4. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Muhammad Fehim’e (39) ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Açık olan balkon pencereden alevlerin ve dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracılığıyla müdahale ederken, AFAD ekipleri içeride mahsur kalma durumuna karşı hazırda bekledi. Polis ekipleri ise cadde ve bağlı sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı belirlendi. Alevlerin balkondan yükseldiği anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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