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Aksaray’da tırın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

İHA

Aksaray’da tırın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Aksaray'da E90 karayolunda yolun karşına geçmek isteyen yaşlı kadın tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, Aksaray E90 Karayolu Makas Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Fatma Yılmaz, Aksaray’dan Karasu Kavşağı istikametine seyreden Şükrü G. (60) idaresindeki 06 JOR 21 plakalı tırın altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Tır sürücü Şükrü G. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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